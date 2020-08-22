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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حلمي بكر: محمد كريم كان «بيربط» عبدالوهاب بخيط أمام الكاميرا

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:26 م
حلمي بكر
حلمي بكر
سناء إسماعيل
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قال الموسيقار حلمي بكر إنه كان يستمع لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من حديقة منزله وهو طفل، حيث كان ممنوعًا من مشاهدته لانشغاله بالمذاكرة، لذا كان يبكي عند استماعه له.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مش ممنوع"، المذاع عبر فضائية ten، أن المرة الأولى التي شاهدها فيها على المسرح كان يسترق النظر خلال إحدى الحفلات الفنية التي أقيمت في أحد فلل شارع ولي العهد الذي كان يقطنه أشقاء الملك فاروق.

تابع: أنه رأى عبدالوهاب يرتدى الأبيض والفرقة المصاحبة له كانت هي الأخرى كانت باللون الأبيض حتى يستطيع رؤيتها؛ لأن نظره كان ضعيفًا.

وأكد خلال الحلقة أن المخرج محمد كريم، كان يربط عبدالوهاب بخيط ويسحبه منها وفقًا للاتجاه الذي يريده أمام الكاميرا بسبب ضعف نظره خوفًا من سقوطه على المسرح ولم يشعر أحد بذلك نهائيًا، مشيرًا إلى أن عبدالوهاب عندما قدم فيلم "رصاصة في القلب" تخلّى عن النظارة؛ لأنه كان قد نضج فكريًا ولحنا وصوتًا، لذا كان يربطه كريم بدبارة.

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