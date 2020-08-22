مصطفى خاطر ضيف شرف فى فيلم «العارف»

يشارك الفنان مصطفى خاطر في فيلم "العارف" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.وأوضح خاطر- في تصريحات لـ"الدستور" أنه يظهر خلال أحداث الفيلم بدور ضيف شرف، مشيرًا إلى أنه فخور بالتعاون مع الفنان أحمد عز واصفًا إياه بأنه فنان كبير ومحترف وعلى درجة كبيرة جدًا من الوعي والاحتضان، مؤكدًا أن السفر إلى الخارج لتصوير مشاهد الفيلم هناك جعله يتعرف على شخصية عز عن قرب.وأضاف خاطر أن صناع العمل أمام ووراء الكاميرا بذلوا جهدًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أحداث الفيلم مثيرة ومشوقة، وبه أكشن عالي وصعب جدًا، بقيادة المخرج أحمد علاء، متمنيًا أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور.