من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)

- لم نكشف عند طبيب آخر عندما أغلق عيادته بسبب كورونا

-المرضى: "لفينا كتير ومش اتعالجنا غير على إيديه"

- قيمة العملية 750 جنيهًا فقط.. "متابعين معاه من 20 سنة وكنا بنكشف عنده بربع جنيه"

تشهد المنطقة المجاورة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تكدس المئات من المواطنين، أمام عيادة الطبيب عصام فريد تادرس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في الإسماعيلية، والمعروف باسم "طبيب الغلابة"، إذ لا يتجاوز كشفه الـ10 جنيهات ومجانا لغير القادرين، قادمين إليه من مختلف المحافظات، بعدما عاد للعمل مجددًا في عيادته بعد إغلاقها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم تجاوزه سن الـ80.وأكد المرضى، أن خبر عودة طبيب الغلابة لفتح عيادته مجددًا أدخل البهجة لنفوسهم، فكشفه لم يتجاوز 10 جنيهات، مشيرين إلى أنهم لم يروا طبيبا مثله، فقيمة كشف بقية الأطباء في زيادة مستمرة قد تصل لمئات الجنيهات، مطالبين باقي الأطباء باتخاذه قدوة لهم، والشعور بالمواطن المريض ومحدودي الدخل.وتقول محاسن طلعت: "أنا جاية من الشرقية مخصوص للدكتور، كنت بحس بألم شديد في رأسي، وروحت لدكاترة كتير وعملت إشاعات مقطعية لكن مفيش تحسن، وجيت الأسبوع اللي فات، للدكتور عصام، إداني دوا رخيص وحسيت بعدها بتحسن كبير"، وأضافت أن نجلها أصيب باللوز فبلغها الأطباء أن أقل تكلفة للعملية 2500 جنيه، إلا أنها أجرتها عند "طبيب الغلابة" بـ750 جنيه فقط.وقال أحمد حسن، إن المرضى يأتون إلى طبيب الغلابة من مختلف المحافظات، بينها الإسكندرية رغم بعد المسافة، متابعا: "أبلغ من العمر 60 عامًا حاليًا، والدتي كانت بتجيبني ليه من وأنا صغير، وكنت لا أتحسن إلا على علاجه، وكنت بكشف عنده وقيمة كشفه ربع جنيه، وبيكتب لنا على دواء رخيص".وأوضحت تهاني عبدالحفيظ، أن الدكتور هو مثال للأطباء الذين يجب أن يحتذى بهم، فهو فعلًا "طبيب الغلابة" ويشعر بالمواطنين، وناهيك عن ذلك أنه طبيب ممتاز، حيث أجرى نجلها عملية عنده منذ أكثر من 15 سنة، كما أنها تتعالج عنده منذ أكثر من 20 عامًا.