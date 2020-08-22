رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:19 م
طبيب غلابة الإسماعيلية
طبيب غلابة الإسماعيلية
مصطفى دياب
طباعة
- لم نكشف عند طبيب آخر عندما أغلق عيادته بسبب كورونا
-المرضى: "لفينا كتير ومش اتعالجنا غير على إيديه"
- قيمة العملية 750 جنيهًا فقط.. "متابعين معاه من 20 سنة وكنا بنكشف عنده بربع جنيه"

تشهد المنطقة المجاورة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تكدس المئات من المواطنين، أمام عيادة الطبيب عصام فريد تادرس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في الإسماعيلية، والمعروف باسم "طبيب الغلابة"، إذ لا يتجاوز كشفه الـ10 جنيهات ومجانا لغير القادرين، قادمين إليه من مختلف المحافظات، بعدما عاد للعمل مجددًا في عيادته بعد إغلاقها لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم تجاوزه سن الـ80.

وأكد المرضى، أن خبر عودة طبيب الغلابة لفتح عيادته مجددًا أدخل البهجة لنفوسهم، فكشفه لم يتجاوز 10 جنيهات، مشيرين إلى أنهم لم يروا طبيبا مثله، فقيمة كشف بقية الأطباء في زيادة مستمرة قد تصل لمئات الجنيهات، مطالبين باقي الأطباء باتخاذه قدوة لهم، والشعور بالمواطن المريض ومحدودي الدخل.

وتقول محاسن طلعت: "أنا جاية من الشرقية مخصوص للدكتور، كنت بحس بألم شديد في رأسي، وروحت لدكاترة كتير وعملت إشاعات مقطعية لكن مفيش تحسن، وجيت الأسبوع اللي فات، للدكتور عصام، إداني دوا رخيص وحسيت بعدها بتحسن كبير"، وأضافت أن نجلها أصيب باللوز فبلغها الأطباء أن أقل تكلفة للعملية 2500 جنيه، إلا أنها أجرتها عند "طبيب الغلابة" بـ750 جنيه فقط.

وقال أحمد حسن، إن المرضى يأتون إلى طبيب الغلابة من مختلف المحافظات، بينها الإسكندرية رغم بعد المسافة، متابعا: "أبلغ من العمر 60 عامًا حاليًا، والدتي كانت بتجيبني ليه من وأنا صغير، وكنت لا أتحسن إلا على علاجه، وكنت بكشف عنده وقيمة كشفه ربع جنيه، وبيكتب لنا على دواء رخيص".

وأوضحت تهاني عبدالحفيظ، أن الدكتور هو مثال للأطباء الذين يجب أن يحتذى بهم، فهو فعلًا "طبيب الغلابة" ويشعر بالمواطنين، وناهيك عن ذلك أنه طبيب ممتاز، حيث أجرى نجلها عملية عنده منذ أكثر من 15 سنة، كما أنها تتعالج عنده منذ أكثر من 20 عامًا.
طبيب غلابة الإسماعيلية
طبيب غلابة الإسماعيلية
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
طبيب غلابة الإسماعيلية
طبيب غلابة الإسماعيلية
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)
من الأباء للأحفاد.. حكايات في حب «طبيب غلابة الإسماعيلية» (فيديو)

موضوعات متعلقة

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

إنفوجراف

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

بيع نظارات لـ«غاندي» في مزاد بريطاني مقابل 340 ألف دولار

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

محمود سباق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر» بـ«الأعلى للثقافة».. الليلة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز «الصوت الذهبي» في ختام نسختها الـ5

«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة

«ثقافة مطروح» تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف 2020