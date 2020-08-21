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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا سمير غانم تشارك بعمل كوميدي في رمضان 2021

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:26 م
الفنانة دنيا سمير
الفنانة دنيا سمير غانم
محمد قدرى
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تعود الفنانة دنيا سمير غانم للدراما التليفزيونية من جديد، وتنافس فى ماراثون رمضان ٢٠٢١ بمسلسل كوميدى، تتعاون خلاله مجددًا مع هشام جمال، إلى جانب المخرج وليد الحلفاوى.

وتفاضل «دنيا» بين سيناريوهين حاليًا، وترغب فى تقديم عمل مختلف عن الأعمال الماضية، يناسب كل الفئات العمرية.

واتفقت النجمة مع «الحلفاوى» على عودة تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالى»، خلال الأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل، للتفرغ لمسلسلها الجديد، بدءًا من أكتوبر، على أن تبدأ تصوير المسلسل بداية نوفمبر.

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