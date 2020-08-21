الطيران التركي يقصف منطقة هاكورك في دهوك شمالي العراق

قصف الطيران التركي، اليوم الجمعة، منطقة هاكورك في محافظة دهوك شمالي العراق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.من ناحيتها، أفادت وسائل الإعلام العراقية، خلال اليومين الماضيين، باختراق الطيران التركي أجواء العراق وقصف موقعين بمحافظة دهوك، شمال البلاد.وقال مصدر أمني من محافظة دهوك في إقليم كردستان، إن "الغارات التركية تجددت، مستهدفة قرية دفري بقضاء آكري التابع لمحافظة دهوك"، موضحا أنه لم يتم معرفة حجم الخسائر حتى الآن.