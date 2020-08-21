يصل لـ60 ألف شخص.. «ديلى ميل»: مخطط لطرح لقاح كورونا فى سبتمبر

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، عن مخطط شركة جونسون لإطلاق أكبر عملية لقاح خلال الشهر المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم البدء في تجربة سريرية في مرحلة متقدمة من لقاحها التجريبى لفيروس كورونا، لدى ما يصل إلى 60 ألف شخص حول العالم في أواخر سبتمبر.وإذا حققت الشركة هدف التسجيل، الذي أبلغ عنه في قاعدة بيانات حكومية أمريكية، فستكون أكبر دراسة على الإطلاق تبحث في التحصين المحتمل للفيروس، وفقًا للصحيفة البريطانية.وتجند الشركات المنافسة، مثل "مودرنا" وPfizer Inc، نصف عدد المتطوعين فقط، ونحو 30000 لكل من دراساتها في المراحل المتقدمة.وكشفت المجلة عن أن التجربة ستجرى في 180 موقعًا في الولايات المتحدة، وثماني دول أخرى بما في ذلك البرازيل وتشيلي والفلبين وجنوب إفريقيا.