مصرع الأسرة بالكامل.. ننشر صور ضحايا حريق شقة دار السلام

حصلت «الدستور» على الصور الأولى لضحايا حريق شقة في عزبة خير الله بمنطقة دار السلام، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده.وبالفحص تبين مصرع أسرة كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثامين.