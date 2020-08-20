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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المركزى السعودى يطرح دليلًا لمكافحة الاحتيال المالى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:31 م
مؤسسة النقد العربي
مؤسسة النقد العربي السعودي
وكالات
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طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، دليلًا لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف الموجودة في المملكة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن ذلك الدليل يأتي ضمن منظومة تستهدف مساعدة المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها.

كما تستهدف أيضًا تعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي، التي تتعرض لها تلك المؤسسات.

وبموجب هذا الدليل، ستؤسس البنوك والمصارف، وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي، والتي ستتولى مكافحة ومعالجة جميع القضايا التي تندرج تحت بند الاحتيال المالي.

وستكون من مهام تلك الوحدة الجديدة الآتي:

- اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي.

- تقييم الاستراتيجية بشكل دوري.

- اقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها.

- الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.

كما تستهدف تلك الوحدة والمنظومة المنظمة من قبل مؤسسة النقد العربية السعودية أيضًا تعزيز وعي الموظفين والعملاء بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي والمستجدات في هذا المجال.

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