300 جرام حشيش تحبس عاطلًا فى مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 300 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.بدأت الواقعة بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.