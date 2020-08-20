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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

300 جرام حشيش تحبس عاطلًا فى مصر القديمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:51 ص
حشيش
حشيش
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أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 300 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

بدأت الواقعة بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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