300 جرام حشيش تحبس عاطلًا فى مصر القديمة
الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:51 ص
أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 300 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
بدأت الواقعة بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدأت الواقعة بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.