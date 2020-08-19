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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفر
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والمشكلة من تحالف يضم ١١ حزبًا سياسيًا.

وقال لاشين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" أن القائمة الموحدة "من أجل مصر"، والتي حصلت على رمز "كليوباترا" كرمز انتخابي لها، فازت في الأربع قطاعات، ومثلت الدائرة الأولى للقائمة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

وأكد: حصلت القائمة على نسبة تجاوزت الـ5%.

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