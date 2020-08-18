لحظة اعتقال رئيس مالي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر اعتقال ضباط متمردون في الجيش المالي، لرئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزرائه.وأظهرت اللقطات المتداولة الرئيس كيتا داخل سيارة يبدو أنها تابعة للرئاسة ومحتجز بداخلها ومحاطة بعشرات الجنود والضباط من الجيش المدججون بالسلاح، ما يؤكد عدم تعرضه للقتل على يد الضباط المتمردين.يأتي ذلك بعد ساعات من تمرد كبير في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو، واعتقال عدد من المسؤولين والوزراء والضباط، وذلك وفق قناة العربية.وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، في وقت سابق اليوم، أن إطلاق نار كثيفا يجري حاليا في القاعدة القريبة من باماكو، وأن الأوضاع أدت إلى إغلاق الإدارات والخدمات العامة في العاصمة المالية.وأوضحت مصادر أخرى، أن رئيس البرلمان موسى تمبيني، تم اختطافه من منزله الرسمي على أيدي مسلحين في وقت سابق من صباح اليوم فيما قالت مصادر أخرى إن العقيد آمادو ديالو يقود التحركات العسكرية.