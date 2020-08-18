الموافقة على تعديلات قانون بيت «الزكاة والصدقات»
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:42 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بشكل نهائي، ويقضى مشروع القانون بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
يضم مشروع القانون مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتي:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يضم مشروع القانون مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتي:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.