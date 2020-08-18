الموافقة على تعديلات قانون بيت «الزكاة والصدقات»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بشكل نهائي، ويقضى مشروع القانون بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.يضم مشروع القانون مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:"وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتي:"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه".والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.