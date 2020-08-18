إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية لمتضرري السيول بالسودان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن شحنة المساعدات الإغاثية التي أرسلت اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن جميع أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية.وأضاف مجاهد، أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح مجاهد، أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت بلاده خلال الآونة الأخيرة.