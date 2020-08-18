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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس..

إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية لمتضرري السيول بالسودان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:18 م
أدوية ومستلزمات
أدوية ومستلزمات طبية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان الشقيقة لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن شحنة المساعدات الإغاثية التي أرسلت اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن جميع أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية.

وأضاف مجاهد، أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مجاهد، أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت بلاده خلال الآونة الأخيرة.
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية

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