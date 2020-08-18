رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنسبة 67%.. «الغنوشى» أسوأ شخصية سياسية فى تونس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 م
الغنوشي
الغنوشي
أبوزيد على
طباعة
أظهر استطلاع رأي جديد، تصدّر راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، قائمة أسوأ السياسيين في تونس وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.

واختار 67% من المشاركين في استطلاع للرأي الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، راشد الغنوشي كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» المتخصصة بالتعاون مع "صحيفة المغرب".

وبخصوص المستقبل السياسي للشخصيات التونسية، أكد 74% من المستجوبين أنهم لا يريدون أن يلعب الغنوشي دورًا مهمًا في مستقبل البلاد، وذلك وفقًا لنفس الاستطلاع الذي جرى هذا الشهر.

وتعد هذه المرة الـ5 على التوالي التي يحوز فيها الغنوشي على مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين والتي يجب ألا تلعب أي دور مهم في البلاد، وهو ما يعكس عدم الرضا الشعبي على أدائه على رأس البرلمان وعلى نشاطاته الداخلية وتحركاته وعلاقاته الخارجية، ووجود مخاوف على البلاد والمجتمع من مشروع الإسلام السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه.

على الجانب الآخر، تصدر الرئيس قيس سعيد مؤشر الثقة لدى التونسيين بنسبة 54% متبوعًا بالقيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكي بنسبة 43%، بينما تدحرج رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من المركز الثالث إلى الثامن، بسبب تهم الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه ودفعته على الاستقالة من منصبه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قطاع الأعمال»: خطة بـ1.7 مليار جنيه لتطوير إنتاج «القابضة للأدوية»

بالقوائم والفردى.. خريطة مقاعد مجلس النواب في محافظات مصر

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

«الموسيقى العربية» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس.. غدًا

أفكار إبداعية خلاقة لشباب «الثانوية» بالمنيا

فرقة شادي مؤنس تحيي أحدث حفلاتها بقصر «المانسترلي».. الأحد

«أولويات البحث العلمى» محاضرة «أونلاين» بـ«أسبوع العلوم» اليوم