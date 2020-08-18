بنسبة 67%.. «الغنوشى» أسوأ شخصية سياسية فى تونس

أظهر استطلاع رأي جديد، تصدّر راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، قائمة أسوأ السياسيين في تونس وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.واختار 67% من المشاركين في استطلاع للرأي الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، راشد الغنوشي كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» المتخصصة بالتعاون مع "صحيفة المغرب".وبخصوص المستقبل السياسي للشخصيات التونسية، أكد 74% من المستجوبين أنهم لا يريدون أن يلعب الغنوشي دورًا مهمًا في مستقبل البلاد، وذلك وفقًا لنفس الاستطلاع الذي جرى هذا الشهر.وتعد هذه المرة الـ5 على التوالي التي يحوز فيها الغنوشي على مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين والتي يجب ألا تلعب أي دور مهم في البلاد، وهو ما يعكس عدم الرضا الشعبي على أدائه على رأس البرلمان وعلى نشاطاته الداخلية وتحركاته وعلاقاته الخارجية، ووجود مخاوف على البلاد والمجتمع من مشروع الإسلام السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه.على الجانب الآخر، تصدر الرئيس قيس سعيد مؤشر الثقة لدى التونسيين بنسبة 54% متبوعًا بالقيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكي بنسبة 43%، بينما تدحرج رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ من المركز الثالث إلى الثامن، بسبب تهم الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه ودفعته على الاستقالة من منصبه.