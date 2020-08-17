أسهم أمريكا تستهل الأسبوع بمكاسب كبيرة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الإثنين، إذ اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مرتفعقياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشرناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة.