أسهم أمريكا تستهل الأسبوع بمكاسب كبيرة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:06 م
وكالاتطباعة
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الإثنين، إذ اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مرتفع
قياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر
ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة.
قياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر
ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة.