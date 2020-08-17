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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة السريانية الكاثوليكية تسيم نائبا بطريركيا للقدس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:47 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه احتفلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية بمصر بالسيامة الأسقفية للخور الأسقف أفرام أنطوان سمعان، والذي تمت سيامته مطرانًا نائبًا بطريركيًا على القدس والأراضي المقدسة والأردن، باسم مار يعقوب أفرام سمعان، وذلك بوضع بيد صاحب الغبطة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي الكلي الطوبى، فضلًا عن كونه معيَّنٌ من غبطته مدبرًا بطريركيًا على إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لغبطة البطريرك مار أغناطيوس، ولسيادة المطران الجديد، متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

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