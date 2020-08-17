سعودي يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر الأحمر.ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين السعوديين يدعى "أبوديع" كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكان هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب في قفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.وتعد سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.