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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عبدالعال يهنئ السيسى بالعام الهجرى الجديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:19 ص
علي عبدالعال
علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

وجاء في نص برقية عبدالعال لرئيس الجمهورية: "يهل علينا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداثا عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون إلى القوة بعد ضعف، ومن الفرقة والشقاق إلى وحدة الصف، لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان".

وأضاف: "يشرفني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بهذه المناسبة الدينية الطيبة، التي نأخذ وننهل منها العبر، نتدبر سيرة نبينا العطرة وما أرساه من مبادئ وقيم، متمنين من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد الخلاق، يعيش فيها شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في سربه، وأن يصبح الوطن المفدى في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي يسعي إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء، حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء، وكلل مسيرتكم بالنجاح".

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