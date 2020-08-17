أحدث ظهور للراقصة دينا على الشاطئ

، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

شاركت الراقصة دينا، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت دينا في الصورة أمام البحر، وعلقت عليها قائلة: "صباح الفل"، واعتمدت على عدم وضع مكياج، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا، كانت مشاركتها في مسلسل "رحيل وزهرة" مع محمد رياض، محمود عبدالمغني، حنان مطاوع، مدحت تيخا، وأشرف عبدالغفور