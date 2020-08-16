تأجيل محاكمة «شاومينج الأصلي» للشهر المقبل

أجلت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم، محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، للشهر المقبل.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.