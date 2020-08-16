القوات الأمريكية تُدخل رتلا عسكريًا بقاعدة الشدادي في الحكسة

أدخلت القوات الأمريكية شاحنات محملة بأسلحة ومواد لوجستية جديدة إلى قواعدها "غير الشرعية" بريف الحسكة، وذلك في خرق جديد للقوانين الدولية.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية، بدخول رتل آليات للقوات الأمريكية محملة بأسلحة ومساعدات لوجستية من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية جنوب مدينة الحسكة.جاء ذلك عقب أيام من إدخال القوات الأمريكية، الخميس الماضى، 40 شاحنة ترافقها عربات عسكرية من معبر الوليد غير الشرعي قادمة من العراق، وسلكت طريق خط البترول باتجاه قواعدها غير الشرعية بريف المحافظة.