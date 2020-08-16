السيسي يتفقد عددا من مشروعات مترو الأنفاق

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من مشروعات مترو الأنفاق، وشهد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.ويضع الرئيس حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.