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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 مسجلين بـ 110 جرام هيروين في بورسعيد والجيزة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:18 م
ضبط مسجلين
ضبط مسجلين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحى ببورسعيد، وبحوزته كمية من البودرة المخدرة وزنت حوالى 10 جرام.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بمحطة مترو أنفاق فيصل بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 6 جرام، وضبط عاطلين حال تواجدهما بمحطة سكك حديد الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام.

فى مجال ضبط الهاربين من الأحكام القضائية:
ضبط (عامل) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (14) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة مترو أنفاق السيدة زينب بالقاهرة.

ضبط (عاطل) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (15) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

ضبط (عاطل) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (22) قضية تبديد، حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى بالمنيا.

ضبط (إحدى السيدات) مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (4) قضايا تسول، حال تواجدها بمحطة مترو أنفاق السادات بالقاهرة.

فى مجال مكافحة جرائم السرقة والنشل:
ضبط (مسجل جنائى) حال قيامه بالشروع فى سرقة أحد المواطنين بأسلوب النشل أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد الإسماعيلية.

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة حقيبة أحد المواطنين داخل أحد القطارات بمحطة سكك حديد سوهاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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