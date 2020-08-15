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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نادين نجيم تهاجم متابعًا اتهمها باستغلال تفجير بيروت للخضوع لتجميل

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:06 م
نادين نجيم
نادين نجيم
سناء إسماعيل
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ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على أحد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، والذي اتهمها باستغلال انفجار مرفأ بيروت والخضوع لعملية تجميل في أنفها.

وقالت نادين نسيب نجيم، في ردها عليه: "سكر تمك أحسن ما فرجيك كيف بخلي كل وجهك مطحون، بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية ليش أنا يا حيوان يا زبالة بحاجة لتجميل؟ اتفوا أمثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هالشهداء اتفوا يا واطي".

وكانت الفنانة نادين نجيم، قد تعرضت لإصابة شديدة متأثرة بانفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في 4 أغسطس، وتسبب في تحطم واجهة منزلها كاملة، وخضعت نادين لعملية جراحية استمرت على مدار 6 ساعات، ليكتشف بعدها الأطباء إصابة أنفها لتخضع بعدها لعملية جراحية أخرى في الأنف.

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