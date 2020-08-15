رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«بنتى وصاحبتى».. هيدى كرم تودع كلبتها ليلى (صورة)

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:15 م
هيدي كرم
هيدي كرم
ياسمين عباس
طباعة
شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم في الصورة بصحبة كلبتها ليلى، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي وأنا بودعك، عشتي معايا ١٣ سنة من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور ولغاية آخر يوم في عمرك، لما دخلتي حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وأنا بتمر بظروف صعبه جدًا، ومن يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب وحنان ما تتوصفش".

وأضافت: "كنتى دايمًا مصدر فرحة وراحة، طاعتك العمياء في كل شيء وحبك غير المشروط كان بيبهرني ويبهر كل اللي يعرفك، عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتي أول واحده تتأقلم بدون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش، لما كنتي بتشوفيني زعلانة كانت عنيكي بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا".

واختتمت حديثها قائلة: "احن وأطيب مخلوقة عرفتها، حبيتك من كل قلبي واتعلمت منك معنى الطيبة والعطاء والحنان، هتوحشيني أوي يا ليلى يا كلبتي وبنتي وصاحبتي". اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

بعد رحيلها.. شويكار لم تجد من يتسلم جثمانها بالمستشفى

الصور

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

زحام أمام مقبرة شويكار (صور)

إنفوجراف

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

«لابد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع.. و«معجزة» تنقذه

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«السرد العربى» يكرم السيد حسن لفوزه بجائزة «كتارا»

ناقد فني: عبد المنعم مدبولي هو مكتشف الوجه الكوميدي لـ«شويكار»

وائل السمري ضيف برنامج «كل يوم شاعر» بالأعلى للثقافة

انطلاق فعاليات «أسبوع العلوم العربى» أون لاين.. اليوم