«بنتى وصاحبتى».. هيدى كرم تودع كلبتها ليلى (صورة)

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هيدي كرم في الصورة بصحبة كلبتها ليلى، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة ودعت جزء كبير من ذكرياتي معاكي وأنا بودعك، عشتي معايا ١٣ سنة من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور ولغاية آخر يوم في عمرك، لما دخلتي حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وأنا بتمر بظروف صعبه جدًا، ومن يوم ما جيتي جبتي معاكي طاقة حب وحنان ما تتوصفش".وأضافت: "كنتى دايمًا مصدر فرحة وراحة، طاعتك العمياء في كل شيء وحبك غير المشروط كان بيبهرني ويبهر كل اللي يعرفك، عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتي أول واحده تتأقلم بدون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش، لما كنتي بتشوفيني زعلانة كانت عنيكي بتنطق ونظراتك بتطبطب عليا".واختتمت حديثها قائلة: "احن وأطيب مخلوقة عرفتها، حبيتك من كل قلبي واتعلمت منك معنى الطيبة والعطاء والحنان، هتوحشيني أوي يا ليلى يا كلبتي وبنتي وصاحبتي".