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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

المصرى للدراسات: مرسى وجماعته خانوا الوطن وورطوه فى أزمة سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:15 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
الشيماء زيدان
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادته العسكرية انقلبوا على كل المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية، ومنع استيلاء تركيا وقطر على الغاز الليبي عن طريق المرتزقة.

وأضاف "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن قطر وتركيا مسخرتان لخدمة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في بعض الدول.

وأكد أن مصالح تركيا وأهداف قطر وأطماع الإرهابيين تلتقي في ليبيا، متابعًا: "مرسي وجماعته الإرهابية خانوا الوطن وورطوا البلاد في أزمة سد النهضة".

وأكمل: "فترة حكم الإخوان جعلتنا عشنا في عام من الضياع، والجماعة الإرهابية تاجرت في الفشل وكادت تدفع الدولة المصرية إلى الضياع".

وواصل: "تهاون الإخوان أثناء حكمهم بالأمور الجادة كاد أن يدّمر مفاصل الدولة، ولولا أن انتهى هذا الحكم لضاعت مصر وانتهت".

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