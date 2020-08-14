مفتى الجمهورية: الحب ليس سببًا شرعيًا لاقتناء الكلاب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن تربية الكلاب جائزة شرعا، لكن بتوفر الشروط الشرعية، وهي إما أن يكون للحراسة أو الصيد أو مثل الكلاب البوليسية.وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن حب الكلاب وصحبتها ليس سببا كافيا لاقتنائها.وأردف: «ننطلق من مبررات شرعية، فإذا توافر الغرض الشرعي، جازت تربية الكلاب.. فهي والقطط أمم، والإنسان يتفاعل معها ويتركها تعيش كما أراد الله سبحانه وتعالى، حبسها والإضرار بها دون مبرر، هو إثم وقد يتسبب ذلك في دخوله النار».واستطرد: «الكلاب لها مكانها تعيش فيه، عشان أجيبه يتربى معي يحتاج إلى مبرر شرعي».وأكد مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز قتل الكلاب بحال من الأحوال إلا بعد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة، منوها إلى أن ما نراه في تعاملنا مع الكلب هو عبث مع الحيوانات الذي هو أمة من الأمم.