هالة زايد: سلمنا جنوب السودان 15 طن أدوية ومركز غسيل كلوي متكامل

علّقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على افتتاح المركز الطبي المصري بالعاصمة الجنوب سودانية "جوبا"، والذي افتتحته مع الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "سلمنا 15 طن أدوية ومركز غسيل كلوي متكامل لجنوب السودان".وأشارت "وزيرة الصحة"، إلى أن هناك فرقا طبية مصرية لتدريب الأطقم الطبية الجنوب سودانية وإدارة النظام الصحي هناك، كما تم تخصيص منحة للطلبة في جنوب السودان، بتوفير 10 أطباء من مختلف التخصصات للتدريس للطلبة بالمجان، مما كان له مردود جيد من الإخوة في السودان.وأكملت: "نتعاون مع جنوب السودان وجميع الأشقاء بتوجيه من الرئيس السيسي، من خلال تقديم إعانات سريعة، بالإضافة إلى الإمدادات الدائمة والدعم الطبي المؤسسي".