الكاظمي يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية منتصف العام المقبل

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عزم حكومته إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد منتصف العام المقبل.وأكد الكاظمي خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية؛ لبحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة، أن "الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقًا من كونها مطلبًا جماهيريًا، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى السياسية فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به".وحثّ الكاظمي، مفوضية الانتخابات على تكثيف جهودها لاستكمال تحضيراتها للانتخابات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من يونيو من العام المقبل.ووجّه رئيس الحكومة جميع الوزارات والدوائر بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها.