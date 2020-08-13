ضبط تاجر مخدرات بـ150 طربة حشيش فى برانى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 50 طربة حشيش في براني.أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمحافظة مطروح، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات- مبلغ مالي –هاتف محمول.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.