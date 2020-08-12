الانتهاء من تطوير مستشفيات تأمين بورسعيد بـ211 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من تطوير مستشفيات محافظة بورسعيد مطلع يوليو الماضى تزامنًا مع تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بكلفة 211 مليون جنيه.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت تطوير مستشفى بحر البقر، من أعمال التشطيب، والأعمال الاعتيادية، وشبكات الغازات وشبكات الصرف الصحى والدهانات وشبكات الحريق والإنذار والنداء الآلى، وذلك في إطار قانون التأمين الصحى الشامل ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة، مع ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية فى جميع الأعمار.وأشارت الوزارة إلى أن حجم المخصصات التى رصدتها الحكومة لصالح المشروع خلال العام المالى الماضى 2019 - 2020 بلغت 80 مليون جنيه، انفق منها 37.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغت 47%.