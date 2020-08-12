محافظ الإسكندرية يتابع لجنة فرز الأصوات بالاستاد الدولي (صور)

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بلجنة فرز الأصوات باستاد الإسكندرية الدولي، بحضور الدكتور محمد عبدالرزاق، مدير عام استاد الإسكندرية.واطمأن المحافظ، على بدء سير عملية الفرز بالاستاد، حيث تتم متابعة نتائج الفرز من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.