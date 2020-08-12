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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رشوان: نسبة المشاركة في «الشيوخ» تتجاوز 10%

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:56 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
أحلام عبدالرحمن
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيكون هناك ارتفاعا في نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ متوقعا أن تتجاوز 10%.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة لرصد ومتابعة ما يتم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأضاف ضياء رشوان، أن نقابة الصحفيين تلقت 3 شكاوى، أمس، وشكوى من زميلة ليست عضوا بنقابة الصحفيين.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تلقت 22 شكوى خلال انتخابات مجلس الشيوخ وتم حلها، موضحا أن الصحفيين تم السماح لهم بممارسة عملهم والدخول إلى اللجان والتصوير بكل حرية.

وأوضح أن الصحف العالمية بالكامل لم تنشر أى خبر يؤكد منع أى صحفى من دخول اللجان، مؤكدا أن الصحف العالمية لديها اهتمام كبير بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن هناك 564 مراقبًا أجنبيًا لانتخابات مجلس الشيوخ يمثلون 163 مؤسسة إعلامية، مردفا أن كل وسائل الإعلام العالمية أكدت قوة الإجراءات الأمنية والوقائية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه ربما تتطور صلاحيات مجلس الشيوخ مع مرور الوقت وتضاف إليه مهام جديدة.

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