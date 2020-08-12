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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد باتشان يطرح أغنية «سقفة كبيرة»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:45 م
أحمد باتشان
أحمد باتشان
محمد مجدي
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طرح الفنان أحمد باتشان، أحدث أغنياته المصورة، التي تحمل اسم "سقفة كبيرة"، عبر قناة نجوم ريكوردز على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، وهي إحدى أغاني ألبومه، الذي طرح منه عدة أغانٍ خلال الفترة الماضية.

وحقق أحمد باتشان شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، بسبب أعماله المختلفة والناجحة والتي من ضمنها "قابلتك إمتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".

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