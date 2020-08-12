أحمد باتشان يطرح أغنية «سقفة كبيرة»

طرح الفنان أحمد باتشان، أحدث أغنياته المصورة، التي تحمل اسم "سقفة كبيرة"، عبر قناة نجوم ريكوردز على موقع يوتيوب.الأغنية من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، وهي إحدى أغاني ألبومه، الذي طرح منه عدة أغانٍ خلال الفترة الماضية.وحقق أحمد باتشان شهرة واسعة خلال الفترة الأخيرة، بسبب أعماله المختلفة والناجحة والتي من ضمنها "قابلتك إمتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".