فاروق حسني: مصر بدأت حياتها النيابية بمجلس الشيوخ.. والتصويت واجب وطني

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه ادلى اليوم بصوته في انتخابات الشيوخ، بسهولة ويسر، موضحًا أنه لم يكن هناك زحام، أو أي تكالب غير صحي على الإدلاء بالأصوات.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ على فضائية النهار، أن الإدلاء بالأصوات في الانتخابات هو واجب وطني، وكل إنسان يجب أن يدعم الدولة ومؤسساتها لتعزيز الحياة النيابية بشكل كامل في مصر.وتابع: "مصر بدأت حياتها النيابية بهذه الغرفة، مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك شموخ فكري، وأن يكون هناك تواجد قوي بالمجلس لكل من لديه تصور لدعم الوطن.وأشار إلى أن مجلس الشيوخ هو في النهاية مجلس حكماء، وهو يحل محل المجالس القومية المتخصصة.