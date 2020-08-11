الخولى: كورونا فرضت على المرشحين اللجوء للدعاية الإلكترونية

قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب لم ترصد أي مخالفات خلال فعاليات اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا فرضت على المرشحين اللجوء للدعاية الإلكترونية.وأكمل عضو التنسيقية: أن الممارسة الفعلية بمجلس النواب كشفت أهمية عودة مجلس الشيوخ لتشكيل سلطة تشريعية قوية."واستطرد أن: "أكثر من 70 دولة في العالم تعتمد نظام الغرفتين، ويتم تعيين نسبة كبيرة من النواب بالغرفة الثانية للبرلمان".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.