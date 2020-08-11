مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في مصر، خاصة بعد عودة 21 مستشفى للعزل مرة أخرى، قائلًا إننا لن نتحدث عن وجود موجة ثانية لأن الأولى لم تنته بعد.وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه عند انتهاء المرض نهائيا وبعد ظهوره مرة أخرى نستطيع أن نقول إنه من الممكن أن يكن هناك موجة ثانية.وأوضح أن سبب تزايد الإصابات مرة أخرى خلال الأيام الماضية هو أنه في مصر يوجد لدينا حركة داخلية شديدة في الأعياد والمواطنون ينتقلون من مكان لآخر وكذلك الكثافة الكبيرة في السواحل.وتابع: "كنا نتوقع الزيادة في الأعداد خلال هذه الأيام ومن كرم ربنا أنه لا يوجد زيادة في الوفيات لأن حدة المرض قلت".وواصل: "عند متابعتي لحالات المصابين بكورونا نجد أن عدد الحالات التي تحتاج لمستشفيات قلت جدًا، وبعض المستشفيات أغلقت العزل لعدم وجود مرضى".