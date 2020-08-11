للقضاء على كورونا.. علامات إرشادية دليل الناخبين أمام لجان القطامية

اتخذ ناخبو لجنة الفريق عبدالمنعم واصل بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة العلامات الإرشادية دليلا لهم لمراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا عليهم من العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وعملت اللجنة على مراعاة التباعد الاجتماعي باستخدام العلامات الإرشادية وضرورة ارتداء الكمامة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى التاسعة مساءً، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.