إقبال متوسط على لجان مدرسة أم كلثوم بعين شمس عقب انتهاء الراحة (صور)
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:43 م
شيماء حسينطباعة
شهدت مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات بمنطقة عين شمس، إقبالًا متوسطًا على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عقب انتهاء راحة اليوم الأول لعملية التصويت.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
إقبال متوسط على لجان مدرسة أم كلثوم بعين شمس عقب انتهاء الراحة (صور)
لجان مدرسة أم كلثوم
إقبال متوسط على لجان مدرسة أم كلثوم بعين شمس عقب انتهاء الراحة (صور)
لجان مدرسة أم كلثوم