وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان انتخابات شبرا وعابدين

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنتى مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، ونوبار الإعدادية بنين بعابدين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أثناء الجولة بعدد من الشباب والمواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم حيث أكدوا توافر كافة الإجراءات التى تتيح لهم التصويت بيسر وسهولة خاصة المطهرات والكمامات، وتم توفير عدد كافي من المقاعد مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعمل تندات ومظلات لحمايتهم من حرارة الجو كما تم مد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.وأشاد "شعراوى" بالمشاركة الشبابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى رصدها خلال الإدلاء بصوته فى إحدى لجان مصر الجديدة وكذلك الجولة التى قام بها اليوم فى عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة، مؤكدا أهمية مشاركة كافة أبناء الشعب المصرى فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية للدولة المصرية.وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.