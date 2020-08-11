«بالفيديو كونفرانس».. وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واستمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.واطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفعاليات العملية الانتخابية، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بما يسهم فى تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.وأشاد توفيق بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التى اتخذتها أجهزة الوزارة.. كما وجه بضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمنى فى ربوع الوطن، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأى صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم، وضمان إنتهاء هذا الاستحقاق الدستورى فى أبهى صورة بما يليق بمكانة مصر الحضارية.