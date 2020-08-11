مطران أبو قرقاص يشارك فى نهضة صوم السيدة العذراء

القى الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، عظة روحية بمناسبة نهضة صوم السيدة العذراء مريم الاستعدادى لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، بمطرانية أم النعم الإلهية، علما بأن النهضة بدأت منذ أمس الإثنين، وحتي غدا الأربعاء.كان فى استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، ودارت عظته حول "الغفران أساس الإيمان.وفي سياق آخر، شارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه. وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.