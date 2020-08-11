قطع مؤتمر صحفي لترامب بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض

قاطع أمن البيت الأبيض مؤتمرا صحفيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرجه من القاعة دون شرح الأسباب، وفق ما أظهره مقطع فيديو عرضته فضائية "روسيا اليوم".وأظهر مقطع الفيديو الرئيس الأمريكي ترامب يتحدث إلى الصحفيين، قبل أن يهمس أحد عملاء الخدمة السرية بالبيت الأبيض في أذنه، ليخرج معهم من الغرفة، قبل أن يعود ويخبر الصحفيين بأن حادث إطلاق نار وقع خارج نطاق البيت الأبيض بالقرب من حديقة "لافاييت"، مؤكدا أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية.