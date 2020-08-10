ضبط 400 كيلو بويات ودهانات منتهية الصلاحية بالفيوم

أعلن المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، شن حملة موسعة قامت بضبط 400 كيلو بويات ودهانات منتهية الصلاحية بدرب الطباخين، و450 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية بمنطقة منشأة لطف الله.كما أسفرت الحملة أيضًا عن ضبط مخبز بلدي بناحية لطف لله؛ لتصرفه في نصف طن دقيق بلدي قبل بيعه للسوق السوداء.وتم تحرير مخالفات تموينية بمحل ذبح طيور حية بناحية كيمان فارس؛ لمخالفته الشروط الصحية وبدون ترخيص، وحُررت محاضر للمخالفين بأرقام 2437، 2438، 2439، جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.