الأمن يطلق قنابل الغاز على المحتجين اللبنانيين

قامت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الإثنين، بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين، بمحيط البرلمان في وسط بيروت.ورشق المحتجون القوى الأمنية بالحجارة بمحيط البرلمان، وذلك بعد مطالبتهم باستقالة "النواب اللبناني"، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية.واجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس النواب نبيه البري، منذ قليل، لمناقشة وضع الحكومة، عقب الإعلان عن استقالة وزارة الدكتور حسان دياب.