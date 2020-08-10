«البيئة»: زيادة تلوث الهواء بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن تلوث المخلفات الطبية المتمثلة في الكمامات والجوانتيات بيولوجي، كونها ملتصقة بالإنسان بشكل مباشر، والتلوث البيولوجي قد ينتقل من خلالها، لافتا إلى أن تدويرها أو حرقها يؤثر على جودة الهواء.وأضاف مراد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة تلوث الهواء زادت بعد عودة الحياة الطبيعية تدريجيا وتخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي انخفضت 45% فترة الحجر الصحي، فيما تراجع التلوث السمعي ما نسبته 75%.وأشار مراد، إلى أنه تمت زيادة عدد محطات رصد الهواء إلى 105 محطات، آخرها تم تركيبه في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وهي محطة مستمرة ومتكاملة لرصد ملوثات الهواء في المنطقة، كونها منطقة حساسة وبها نسبة سكان عالية وتتأثر بمناطق صناعية محيطة بها، مع ربط منشآت وزارة الكهرباء بمحطات شمال وغرب الجيزة بمنظومة الرصد المستمر أوالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وأصبح عدد المنشآت الكبرى المرتبطة بالوزارة حاليا 74 منشآة، 334 مدخنة مرتبطة بالوزارة، تتابع جودة الهواء على مدار 24 ساعة.