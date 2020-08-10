«فقدنا الثقة بحكامنا».. رزان مغربي تطالب الجامعة العربية بالوقوف بجانب لبنان

أعربت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عن خالص تعازيها لأبناء شعبها في انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 140 مواطنًا وإصابة أكثر من 6 الآف آخرين، معقبة: "تعازينا للشعب مسروق الهوية والمستقبل والأحلام".وطالبت رزان مغربي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض الحدث" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، جميع الدول العربية ورئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالوقوف بجانب لبنان، وفتح تحقيق فيما يتم في لبنان، لافتًا إلى أن هوية لبنان عربية غصب عن راس كل الناس.وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها موجودة طوال حياتها خارج لبنان لتحقيق أحلامها، مطالبة برحيل الحكومة الموجودة، قائلة:"نحن فقدنا الثقة بحكامنا، شعبي يعاني منذ 40 عامًا.. شعبي تعب من الثورات.. شعبي يقاوم".