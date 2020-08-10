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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى كوريا الجنوبية إلى 31 قتيلا و11 مفقودا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:08 ص
الأمطار فى كوريا
الأمطار فى كوريا الجنوبية
وكالات
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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية إلى 31 قتيلWا و11 مفقودًا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال أغسطس الجاري، ارتفع إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وذكرت السلطات، أن 13 شخصًا لاقوا حتفهم وفُقد شخصان آخران بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية على رأسها مدينة كوانج جو وإقليم جولا الجنوبي منذ يوم 7 من الشهر الجاري حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأفادت السلطات بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد خاصة سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية منذ الأول من أغسطس الجاري ارتفعت إلى 31 قتيلًا و11 مفقودًا.

وبلغ عدد النازحين جراء الأمطار الغزيرة 6946 شخصًا من 4023 أسرة في 11 مدينة وإقليما في البلاد.

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