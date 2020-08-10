رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تنتظر الإعصار الخامس فى الموسم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:34 ص
إعصار
إعصار
وكالات
طباعة
قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن البلاد ستقع تحت التأثير المباشر لإعصار "جانغمي" خامس إعصار في الموسم.

وقالت هيئة الأرصاد إن "جانغمي" سيجلب أمطارًا غزيرة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد التي ضربتها بالفعل الأمطار والفيضانات.

وبدأت العاصفة الإستوائية التي تشكلت في وقت مبكر من الأحد جنوب غرب أوكيناوا، والتي يبلغ نصف قطرها 200 كيلومتر، في التحرك شمالًا بسرعة 34 كيلومترا في الساعة، مع ضغط جوي قدره 1000 هكتوباسكال في مركزها وسرعة رياح قصوى تبلغ 18 مترا في الثانية.

ومن المتوقع أن تعبر العاصفة المياه على مسافة 350 كيلومترا جنوب جزيرة جيجو حوالي الساعة 10 صباحا يوم الإثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وسيكون هذا أول إعصار هذا الصيف يأتي إلى شبه الجزيرة الكورية، ويعني اسم جانغمي "الوردة" باللغة الكورية.

ومن المنتظر أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، بينما سيضرب الإعصار المنطقة الجنوبية الشرقية من إقليم كيونغ سانغ الجنوبي وجزيرة جيجو، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة الوسطى ستتعرض لأمطار تتراوح بين 100 و300 ملم خلال اليومين المقبلين بسبب جبهة الأمطار الموسمية وإعصار جانغمي، كما أنه من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق للضرر بسبب هطول أمطار غزيرة تصل إلى 500 ملم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

«نحن على الهواء».. أردوغان يتعرض لموقف محرج

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

ارتفاع جديد.. الصحة: 17 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة