كوريا الجنوبية تنتظر الإعصار الخامس فى الموسم

قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن البلاد ستقع تحت التأثير المباشر لإعصار "جانغمي" خامس إعصار في الموسم.وقالت هيئة الأرصاد إن "جانغمي" سيجلب أمطارًا غزيرة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد التي ضربتها بالفعل الأمطار والفيضانات.وبدأت العاصفة الإستوائية التي تشكلت في وقت مبكر من الأحد جنوب غرب أوكيناوا، والتي يبلغ نصف قطرها 200 كيلومتر، في التحرك شمالًا بسرعة 34 كيلومترا في الساعة، مع ضغط جوي قدره 1000 هكتوباسكال في مركزها وسرعة رياح قصوى تبلغ 18 مترا في الثانية.ومن المتوقع أن تعبر العاصفة المياه على مسافة 350 كيلومترا جنوب جزيرة جيجو حوالي الساعة 10 صباحا يوم الإثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.وسيكون هذا أول إعصار هذا الصيف يأتي إلى شبه الجزيرة الكورية، ويعني اسم جانغمي "الوردة" باللغة الكورية.ومن المنتظر أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار خلال الأيام المقبلة، بينما سيضرب الإعصار المنطقة الجنوبية الشرقية من إقليم كيونغ سانغ الجنوبي وجزيرة جيجو، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة.وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة الوسطى ستتعرض لأمطار تتراوح بين 100 و300 ملم خلال اليومين المقبلين بسبب جبهة الأمطار الموسمية وإعصار جانغمي، كما أنه من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق للضرر بسبب هطول أمطار غزيرة تصل إلى 500 ملم.