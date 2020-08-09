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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: خطورة عالية من تفشي كورونا بعد قرار بريطانيا عودة الدراسة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:35 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
الشيماء زيدان
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قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قدم منذ أشهر سياسة للحكومة لإعادة جميع طلاب المدارس لمقاعد الدراسة في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات اعتمدها خبراء أكدوا أن الخطر سيكون قليلًا على الطلاب في ظل أزمة كورونا.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة عبر سكايب في النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المدارس منذ شهر يونيو الماضي تجرب كيفية التعامل مع التباعد الاجتماعي في المدارس، وعزل الطلاب بمسافة متر أو مترين عن بعضهم البعض.

وأكمل: "قرر رئيس الوزراء البريطاني، أن الغرفة في الصف الواحد تستوعب 15 طالبًا، مع مراعاة التنظيف المستمر وتعقيم الغرف واليدين بشكل مستمر، كما أن الطلبة عليهم مراعاة التباعد في فترات الاستراحة وتناول وجبة الغذاء، من خلال خروجهم بشكل منتظم".

وأوضح، أن هناك خطورة عالية من ارتفاع فيروس كورونا بعد قرار الحكومة البريطانية بعودة الدراسة، مشيرًا إلى وجود الكثير من المعارضين لسياسة الحكومة، خاصة أن شهر سبتمبر يسمى شهر الفيروسات بسبب تغيير الفصول، كما أن فصل الشتاء سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات بشكل مقلق.

وأكد أن المسيرة التعليمية لا بد أن تستمر سواء في وجود كورونا أو عدمه، لكن الحكومة لم توفر حتى اللحظة صفوفًا إضافية للطلاب لمراعاة التباعد الاجتماعي.

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